العثور على طائرة مسيرة "مجهولة" في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بالعثور على طائرة مسيّرة مجهولة الهوية ضمن قضاء النهروان، مبدداً المخاوف بتأكيده أن الطائرة كانت خالية تماماً من أي مواد متفجرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية مختصة فرضت طوقاً في مكان الحادث، وقامت برفع الطائرة ونقلها إلى مكان آمن، فيما فتحت السلطات تحقيقاً موسعاً للكشف عن عائديتها والجهة التي تقف وراء إطلاقها.

ويأتي هذا الحادث الميداني متزامناً مع توجيهات مشددة أصدرها مجلس القضاء الأعلى للمحاكم المختصة، تقضي بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بحق كل من يثبت تورطه بصناعة، أو استخدام، أو حيازة الطائرات المسيّرة لأغراض وأنشطة تُخالف القانون.

ويأتي هذا التوجيه القضائي المشدد على خلفية التصعيد غير المسبوق الذي شهدته البلاد في هجمات الطائرات المسيّرة خلال التوترات الأمنية التي بلغت ذروتها بين شهري شباط ونيسان الماضيين، قبل توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث استهدفت تلك الهجمات مقار بعثات دبلوماسية وقواعد عسكرية، مما دفع باتجاه مطالبات سياسية وشعبية واسعة بحصر حيازة هذه التقنيات العسكرية بيد الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة.