العثور على طائرة مسيرة "مجهولة الهوية" في ريف محافظة واسط جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الامنية بمجلس محافظة واسط، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الطائرة التي عثر عليها في ريف ناحية البشائر جنوبي المحافظة.

وذكر رئيس اللجنة في المجلس حبيب البدري لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية بناءً على بلاغ من الأهالي عثرت صباح اليوم على طائرة بطول 2 متر قرب أحد المبازل في ريف ناحية البشائر جنوبي مركز المحافظة، دون أن تحمل اي متفجرات، أو مواد متفجرة".

وبين البدري، أن "الطائرة نفلها فريق مختص إلى مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض اكمال التحقيق بشأنها، لبيان فيما اذا كانت تحمل مواد تصوير من عدمه".

وتابع رئيس اللجنة، ان "الطائرة لا تحمل أي علامة تدل على الجهة التابعة لها، وننفي ان تكون تابعة لدولة ايران او غيرها من الدول الأخرى".