العثور على طائرة مسيرة مجهولة الهوية في أرض زراعية جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بالعثور على طائرة مسيرة في أرض زراعية شرقي المحافظة، من مخلفات الحرب الأخيرة بين إيران وأميركا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة تم العثور عليها داخل أرض زراعية في قرية بدر الرميض بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، وهي من نوعية الطائرات المسيرة التي تم استخدامها في الحرب بين إيران وأميركا".

وأشار إلى أن فريقاً مختصاً قام بنقل الطائرة إلى مكان آمن، دون ذكر مزيد من التفاصيل وعن هوية الجهة التي تعود لها الطائرة.

يشار إلى أنه خلال الحرب التي اندلعت بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، سقطت العديد من الطائرات المسيرة في عدة محافظات عراقية، بعضها سقطت بسبب خلل فني وأخرى تم إسقاطها، وتسببت العديد منها بسقوط ضحايا وإصابات بين صفوف المدنيين فضلاً عن إلحاق أضرار مادية.