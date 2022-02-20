العثور على طائرة مسيرة تعود لمحاولة استهداف أربيل قبل أيام

شفق نيوز / عثرت قوات الأمن العراقية، يوم الأحد، على طائرة مسيرة في محيط محافظة ديالى، تعود لمحاولة استهداف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على طائرة من دون طيار، ساقطة في محيط محافظة ديالى، وجرى تقييمها على أنها جزء من الطائرات المسيرة التي تم اكتشافها مساء يوم 12 من الشهر الجاري".

وأضاف المصدر، أن "هذا التطور يأتي في أعقاب استعادة الطائرات من دون طيار أخرى، التي تحطمت جنوب تكريت في 12 شباط".

وكانت أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية العراقية، قد رصدت يوم (12 شباط 2022)، عدداً من الطائرات المسيرة منخفضة التحليق، قادمة من المنطقة الحدودية الشرقية للعراق، باتجاه غربه.

وأكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، يوم الأحد الماضي، إسقاط إحدى تلك الطائرات، أثناء توجهها نحو أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

مصدر في التحالف، أبلغ وكالة شفق نيوز، بـ"جلب الطائرة التي تم إسقاطها ليتم رفع البصمات والبحث والتحليل، لافتاً إلى أن "تلك الطائرات كانت تهدد القوات الاستشارية التابعة للتحالف الدولي في أربيل.