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العثور على مواد "خطرة جداً" قرب قبر أبو مهدي المهندس

Category: أمـن

Date: 2020-10-12T20:23:44+0000
العثور على مواد "خطرة جداً" قرب قبر أبو مهدي المهندس

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين بعثور عمال بناء على صواعق لقذائف متفجرة "خطرة جداً" على مقربة من قبر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس في مقبرة السلام بالنجف جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم "العثور على 9 صاعق لقذائف هاون مدفونة تحت الارض في مقبرة وادي السلام في النجف أثناء حفر الارض من قبل عمال البناء".

وأضاف أن "مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعه لمديرية دفاع المدني في محافظة النجف حضرت إلى الموقع على الفور، وتم تأمينها ورفعها".

وتابع المصدر بالقول، إن "الصواعق كانت بحالة صدأ تام، وهي خطرة جدا"، مشيرا إلى "رفع تلك المواد دون تسجيل أي إصابات بشريه تذكر".

ونفى المصدر وجود أي استهداف لقبر المهندس وفق ما روجت له حسابات الجماعات المقربة من إيران على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أفادت مديرية الحشد الشعبي في بيان، بأن "قوة من اللواء الثاني الحشد الشعبي مع امن الحشد، عثرت على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب عن محيط روضة القائد الشهيد ابومهدي المهندس في وادي السلام بالنجف الاشرف".

وأضافت، "يجري التحقيق حاليا بالتعاون مع الاجهزة الامنية في المدينة المقدسة لمعرفة مصدر هذه المواد التي من المحتمل ان تستخدم في صناعة العبوات الناسفة المحلية الصنع".

وقال الحشد إن "روضة القائد الشهيد مؤمنة بالكامل من قبل قوة امنية من ابناء الحشد الشعبي".



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