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العثور على صواريخ منفلقة قرب مقر عمال صينيين جنوبي العراق 

Category: أمـن

Date: 2022-09-18T19:49:03+0000
العثور على صواريخ منفلقة قرب مقر عمال صينيين جنوبي العراق 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالعثور على صواريخ منفلقة قرب شركة صينية، في محافظة ميسان جنوبي العراق. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية عثرت مساء اليوم، على ثلاثة صواريخ منفلقة بالقرب من موقع اقامة عمال صينيين، ضمن حي الرحمة، في ميسان"، مبينا أن "العمال يعملون في مشاريع بالمحافظة"، مشيرا إلى "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة متى ومن اين أطلقت الصواريخ".

من جانبها أصدرت شرطة ميسان بيانا قالت فيه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبراً مفاده قصف صاروخي يستهدف مقر الشركة الصينية الخاصة ببناء المدارس"، مؤكدة أنه "لا يوجد استهداف للشركة المذكورة".

وبينت أن "قائد شرطة ميسان وبرفقته الأجهزة الاختصاصية وصل الى مكان الحادث واطلع ميدانيا على مجريات التحقيق"، موضحة أنه "تم العثور من قبل مديرية المتفجرات  على صاروخين بندقية فاز غير منفلقة  بجانب المستشفى اللبناني  لم ينتج عنهن اي اضرار مادية او بشرية". 

وحسب المعلومات الاولية وشهود العيان، فقد "تم اطلاق الصواريخ من قبل شخصين يستقلان دراجة نوع تك تك"، وعلى ضوء ذلك، يقول البيان، "تم تطويق المكان وتكثيف الجهد الاستخباري  وإجراء سلسلة من عمليات البحث والتحري قرب الأماكن المحيطة  بمحل الحادث".

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