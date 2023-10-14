العثور على صندوق يحتوي على رمانات يدوية مدفون بحديقة منزل غربي بغداد

شفق نيوز/ عثر مواطن يوم السبت، على صندوق ذخيرة في حديقة منزله الخارجية غربي بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه ضمن منطقة العامرية وعند المباشرة باعمال بناء وحفر الحديقة الخارجية لدار مواطن تم ملاحظة جسم غريب وعلى الفور قام بإبلاغ القوة الامنية الماسكة للمنطقة وتوجهت إلى الدار وتطويق المكان وإبعاد المواطنين واستدعاء الجهد الهندسي (صقر بغداد).

وأضاف أنه بعد التدقيق اتضح أن للجسم عبارة عن صندوق بلاستيكي يحتوي على رمانات هجومية عدد 5 مع علب صواعق عدد 2، مشيرا إلى أنه تم رفع المواد دون حادث يذكر.