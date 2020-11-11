العثور على شخص قتل مخنوقا شرقي بغداد وجريح شمالي العاصمة

شفق نيوز/ عثرت قوة أمنية، يوم الأربعاء، على جثة لشخص مجهول الهوية شرقي بغداد، فيما اقدم مسلحون مجهولون على اطلاق النار على مدني شمال العاصمة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية عثرت في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، على جثة رجل مقتول خنقا".

وأضاف المصدر أن القوة أبلغت بوجود جثة الشخص مجهول الهوية في ساحة متروكة، فحضرت الى مكان الحادث وقامت بفتح التحقيق ونقل الجثة الى الطب العدلي للتعرف على هوية القتيل وتسليم جثمانه الى ذويه.

أما في شمال العاصمة بغداد، أشار المصدر إلى ان "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه مدني بالقرب من محطة وقود بيت فنجان ضمن منطقة الحرية ما أدى عن إصابته بجروح خطيرة".

ولفت المصدر إلى أن دورية قريبة من مكان الحادث حضرت للتحقيق وقامت بنقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.