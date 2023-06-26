العثور على أسلحة مخبأة تحت الأرض في مدينة الصدر

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بالعثور على مخلفات حربية مدفونة تحت الأرض في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

جاء ذلك، بناء على إخبار ورد من قبل مفارز الأمن الوطني بوجود المخلفات الحربية تحت الأرض بين قطاع 26 وقطاع 27 وسط الجزرة الوسطية في مدينة الصدر، بحسب مصدر أمني تحدث لوكالة شفق نيوز.

وذكر المصدر، أن "فرقة المعالجة الخامسة توجهت إلى الموقع المبلغ عنه، وجرى حفر الأرض، وعثر على ما يلي:

5 صواريخ "دفيرتي" مدفع عيار 160 ملم

صاروخان نمساوي عيار 120 ملم

صاروخان نوع "هاون" عيار 82 ملم

9 صواريخ نوع "هاون" عيار 60 ملم