العثور على رفات مجهول الهوية بنينوى واعتقال متهم بالقتل في ميسان

شفق نيوز- نينوى/ ميسان

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الاثنين، بالعثور على رفات جثة مجهولة الهوية وسط مدينة الموصل، فيما ألقت شرطة ميسان القبض على قاتل امرأة خلال وقت قياسي من تنفيذ الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على هيكل عظمي في الجزرة الوسطية بمنطقة (سايدين الحدباء) قرب كلية طب الأسنان، أثناء أعمال التشجير التي تنفذها بلدية الموصل، ويرجح أن الرفات يعود لفترة معارك التحرير".

وأشار إلى أن "مفارز الدفاع المدني رفعت الرفات من الموقع لاستكمال الإجراءات الأصولية من قبل الجهات المختصة".

وفي ميسان، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تلقيها بلاغاً عن قيام رجل بإطلاق النار على امرأة وقتلها على الفور في إحدى مناطق قضاء العمارة وسط المحافظة.

وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد استنفار أمني عاجل شمل تشديد الإجراءات ونصب السيطرات الاعتراضية وعملية مطاردة إضافة إلى تعميم أوصاف العجلة واسم المتهم استناداً إلى المعلومات المتوفرة، ما أسفر عن الإطاحة به خلال نصف ساعة بعد تنفيذ الجريمة، في إحدى السيطرات وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكدت أنه تم اقتياد المتهم إلى مركز الاحتجاز الأمني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.