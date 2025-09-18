العثور على رفات ضحية من جرائم داعش في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على رفات هيكل عظمي خلال أعمال رفع ساتر ترابي في مجمع الجزيرة التابع لناحية القحطانية ضمن محافظة نينوى.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على هوية شخصية (بطاقة الأحوال المدنية) بجانب الرفات، تعود للمواطن سيدو عباس جوكو من مواليد 1984"، وأضاف ان "ذويه تمكّنوا من التعرف عليه من خلال هويته الشخصية".

ووفق المصدر، فإن ة الضحية يُرجح أنه من ضحايا جرائم تنظيم داعش، مشيراً إلى أن "قاضي التحقيق قرر إحالة الرفات إلى دائرة الطب العدلي في العاصمة بغداد، لغرض إجراء المطابقة والتعرف عليها بشكل رسمي".

يُذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وبقية مدن المحافظة، منذ العاشر من شهر حزيران عام 2014، وحتى انتهاء عمليات التحرير عام 2017.

ونفذ التنظيم خلال هذه الفترة الكثير من الجرائم التي استهدفت المواطنين من سكنة الموصل وبقية مدن نينوى، وبقية المناطق التي سيطر عليها طيلة سنوات.