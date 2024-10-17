العثور على رفات امرأة وإصابة شخصين بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها العثور على رفات امرأة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال حفريات أثناء فرز مقاطعة لغرض توزيعها كقطع أراض في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، عثرت السلطات الامنية على رفات امرأة مقتولة"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى الفعل بسبب (غسل عار)، حيث أرسلت الرفات للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، ان " مسلحين يستقلان عجلة نوع (راس تريلة) بعد أن تجاوزا عدة سيطرات امنية في قضاء الشطرة ايضا، ثم فتحا النار على مواطنين اثنين في منطقة (البوهان) ليصاب الأخيران بجروح أثرها، دون معرفة دوافع الجريمة التي أدت لذلك"، مؤكدا أن" القوات الامنية عثرت على العجلة بوقت لاحق معطلة في أحد الأماكن أثناء ملاحقتها".