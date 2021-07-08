سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العثور على رضيع ملقى عند مكب نفايات في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-07-08T20:43:35+0000
العثور على رضيع ملقى عند مكب نفايات في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بالعثور على طفل رضيع ملقى عند مكب للنفايات وسط محافظة النجف.

وأبلغ شهود عيان، الأجهزة الأمنية أن "طفلاً رضيعاً ملقى عند مكب للنفايات قرب مشتل كندة المجاور لجامع (سيد مهدي) وسط مدينة النجف"، وفق المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن "قوة أمنية انتقلت على الفور لمكان البلاغ وعثرت على الطفل بصندوق (كرتوني) وموضوع عند مكب نفايات، قبل أن يجري نقله إلى مكان صحي لغرض رعايته".

ولفت المصدر، إلى أن "القوة ذاتها تجري الآن بحثا سريعا عبر كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، لمعرفة الشخص الذي ألقى الطفل".

related

"قتل شقيقته وهرب".. حادثة دموية تفجع عائلة في النجف

Date: 2020-08-17 10:02:34
"قتل شقيقته وهرب".. حادثة دموية تفجع عائلة في النجف

انفجار يخلف ضحية و3 جرحى في النجف

Date: 2021-01-27 08:41:05
انفجار يخلف ضحية و3 جرحى في النجف

النجف تسجل حالة انتحار

Date: 2021-06-02 13:45:09
النجف تسجل حالة انتحار

الاعدام مرتين لعصابة بينهم امراة في محافظة عراقية

Date: 2019-07-01 10:07:57
الاعدام مرتين لعصابة بينهم امراة في محافظة عراقية

تهديدات بالتصفية الجسدية تلاحق ضباطاً في النجف بسبب المخدرات

Date: 2021-06-24 19:01:01
تهديدات بالتصفية الجسدية تلاحق ضباطاً في النجف بسبب المخدرات

النجف.. الإطاحة بتاجر مخدرات "خطير" وإصابة ضابط بعد اشتباك مسلح

Date: 2021-02-28 11:19:20
النجف.. الإطاحة بتاجر مخدرات "خطير" وإصابة ضابط بعد اشتباك مسلح

"نهوة عشائرية" تنهي حياة فتاة بالنجف والإطاحة بعشرات المطلوبين في كركوك

Date: 2021-06-21 19:55:06
"نهوة عشائرية" تنهي حياة فتاة بالنجف والإطاحة بعشرات المطلوبين في كركوك

النجف تطالب المفاصل الامنية العليا ببغداد للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم

Date: 2019-11-30 18:54:32
النجف تطالب المفاصل الامنية العليا ببغداد للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم