العثور على رضيع ملقى عند مكب نفايات في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بالعثور على طفل رضيع ملقى عند مكب للنفايات وسط محافظة النجف.

وأبلغ شهود عيان، الأجهزة الأمنية أن "طفلاً رضيعاً ملقى عند مكب للنفايات قرب مشتل كندة المجاور لجامع (سيد مهدي) وسط مدينة النجف"، وفق المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن "قوة أمنية انتقلت على الفور لمكان البلاغ وعثرت على الطفل بصندوق (كرتوني) وموضوع عند مكب نفايات، قبل أن يجري نقله إلى مكان صحي لغرض رعايته".

ولفت المصدر، إلى أن "القوة ذاتها تجري الآن بحثا سريعا عبر كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، لمعرفة الشخص الذي ألقى الطفل".