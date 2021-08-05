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العثور على رجل مقتول وانتحار امرأة وانتشال جثة غريق في ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T07:05:43+0000
العثور على رجل مقتول وانتحار امرأة وانتشال جثة غريق في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية في محافظة ديالى وصلاح الدين يوم الخميس بالعثور على جثة رجل مقتول، وانتحار امرأة، وانتشال جثة شاب غريق في حوادث مختلفة بمناطق متفرقة من المحافظتين.

وقال مصدر امني في قضاء خانقين بديالى لوكالة شفق نيوز، ان الشرطة عثرت على جثة رجل مقتول داخل سيارته المركونة قرب مجمع اورانوس السكني في اطراف القضاء.

وأضاف ان "قوات الأمن نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث".

وانتحرت امرأة من مواليد العام ١٩٩٠ متزوجة في ديالى.

وقال مصدر أمني آخر إن عملية الانتحار وقعت بواسطة شنق المرأة نفسها في منزلها في قرية زراعية قرب قضاء المقدادية ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة دون معرفة الأسباب بالوقت الحالي.

وسجلت محافظة ديالى أكثر من ٤٠ محاولة انتحار خلال العام الحالي انتهى ٢٤ منها بالوفاة.

وفي صلاح الدين افاد مصدر امني بان "مفارز الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب غرق في نهر دجلة في اطراف قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين امس الاربعاء".

وبين المصدر ان مفارز الشرطة وبعمليات بحث طويلة تمكنت من انتشال الجثة وتسليمها لذوي الضحية.

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