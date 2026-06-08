العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الاثنين، بالعثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في إحدى مناطق مدينة الفلوجة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الجهات الأمنية عثرت على خزان الوقود في منطقة تابعة للفلوجة، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية جراء سقوطه.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت بإجراء الكشف الموقعي واتخاذ الإجراءات اللازمة، مبيناً أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الجسم قد سقط خلال ساعات ليلة أمس أم صباح اليوم.