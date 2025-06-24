العثور على حطام 3 طائرات مسيرة مجهولة الهوية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الثلاثاء، بالعثور على حطام ثلاث طائرات مسيرة مجهولة الهوية بالقرب من الحدود الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على حطام ثلاث مسيرات غير منفجرة مجهولة المصدر في ميسان بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران".

وأضاف "تم رفع الحطام ونقله إلى مكان مخصص للفحص لغرض معرفة مصدر الطائرات".

وتمّ العثور على بقايا حطام طائرة مسيرة سقطت فجر اليوم ضمن منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، دون اصابات تذكر، بحسب مصدر أمني.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، بتعرض رادار آخر في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار إلى هجوم بطائرة مسيرة مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وأوضح، أن، الرادار أسقط قبل أيام طائرة مسيرة محلية الصنع حاولت استطلاع المنطقة المحيطة به، فيما هربت طائرتان مسيرتان أُخريان.

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار الى هجوم بطائرة مسيرة، مشيراً إلى أن "منظومات الدفاع تصدت ايضاً للهجوم".