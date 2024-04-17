العثور على حطام مسيرة إيرانية "ثانية" في النجف.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالعثور على حطام طائرة مسيرة مفخخة إيرانية هي الثانية في النجف.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية عثرت، اليوم، على حطام طائرة مسيرة مفخخة يعتقد انها ايرانية في ناحية الشبجة ضمن محافظة النجف.

من جانبه قال مصدر في إدارة الناحية الشبكة، لوكالة شفق نيوز، إنه بجهود فردية من ادارة الناحية تم الكشف عن حطام طائرة مسيرة متحطمة في منطقة سادة ابو عمود ضمن الحدود الادارية لناحية الشبكة.

وأضاف، تم الاتصال بعد ذلك بالأجهزة الامنية ومنها مكتب الأمن الوطني وسرية استطلاع الاستخبارات في الناحية ومركز الشرطة لأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا الى وضع اشرطة تحديد وحجز الاجسام المتناثرة والمقذوفات للحفاظ على سلامة المواطنين ليتم بعدها نقل الأجسام من خلال فرق متخصصة.

وحذرت إدارة ناحية الشبكة الأهالي، لا سيما من مربي المواشي ضمن حدودها الإدارية من الاقتراب من تلك الاجسام وإبلاغ إدارة الناحية والاجهزة الامنية لحين معالجتها من قبل الفرق المختصة.

والأحد الماضي، عثرت قوة أمنية على طائرة إيرانية مسيرة سقطت في بحر النجف، كانت ضمن سرب المسيرات الذي استهدفت بها ايران اسرائيل.

وشنت طهران هجوما على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من شهر نيسان وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري.