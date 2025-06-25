العثور على حطام أربع طائرات مسيّرة معظمها قرب حقل نفطي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بالعثور على حطام أربع طائرات مسيرة سقطت في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاث طائرات سقطت في منطقة صحراوية في منطقة جنوبي محافظة ذي قار قرب حقل "صبة" النفطي.

وبيّن أن الطائرة الرابعة سقطت في منطقة زراعية بقضاء النصر شمال مدينة الناصرية، مشيرا إلى، فتح تحقيق بحوادث سقوط لمعرفة الجهات التي تتبع لها.

وخلال الصراع الذي امتد على مدار 12 يوماً بين إيران وإسرائيل شهدت مناطق ومدن داخل العراق سقوط بقايا صواريخ، وطائرات مسيّرة لم تسفر عن خسائر بالأرواح أو أضرار مادية كبيرة.

وقد هاجمت مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة، أمس الثلاثاء 24 من شهر حزيران/يونيو الجاري، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية العراقية قبل اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران.

وقال صباح النعمان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "هذا الاستهداف أدى الى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، دون وقوع أية ضحايا بشرية".

وأضاف أن "القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع".

وتابع النعمان القول إن "جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية".