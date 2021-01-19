العثور على جثث 7 عراقيين من عائلة واحدة في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام سورية، يوم الثلاثاء، بالعثور على 7 جثث معظمهم من النساء لعائلة عراقية في مدينة الحسكة السورية.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، إنه تم العثور على جثث 7 أشخاص معظمهم من النساء يحملون الجنسية العراقية في ناحية الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، شمال شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن "الجثث السبع تعود لأشخاص من أسرة واحدة معظمهم نساء تمت تصفيتهم في محيط ناحية الهول شرقي الحسكة حيث تسيطر (قوات سوريا الديمقراطية) وجميعهم من الجنسية العراقية ويعملون في رعي الأغنام".