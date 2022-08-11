العثور على جثث مجهولة الهوية داخل مجمع حكومي قرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بالعثور على جثث مجهولة الهوية داخل مجمع الطاقة الذرية الحكومي ضمن منطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية عثرت في البدء، على جثتين، الاولى لشاب تولد ١٩٩٧ عليها اطلاقات نارية في أنحاء متفرفة، وتم التعرف عليه من قبل والده فيما بعد.

وأضاف أن الجثة الثانية تعود لشخص مجهول الهوية يقدر عمره ٣٠ عاماً، عليه اطلاقات نارية في انحاء الجسم.

وقال إنه بحسب معلومات أولية، فإن المجمع يضم جثثاً اخرى يجري البحث عنها، مبيناً أن تحقيقاً موسعاً فتح بالموضوع.