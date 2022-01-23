العثور على جثث لداعش استهدفهم طيران الجيش جنوب الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على نحو خمس جثة لعناصر داعش سقطوا إثر قصف جوي استهدف مضافة لهم ضمن محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الجثث التي عثرت عليها قوات الأمن ناجمة عن قصف جوي استهدف مضافة لهم مساء أمس، في صحراء قضاء الحضر ضمن محافظة نينوى، وهي عبارة عن جثتين كاملتين والبقية أشلاء متناثرة".

وأضاف المصدر، أن "هذا القصف مختلف عن الذي أعلنت عنه القيادة العسكرية العراقية"، لافتاً إلى أن "الجثث جرى نقلها إلى مديرية شرطة الحضر، وتم تسليمها بمحضر رسمي، ونقلها من بعد ذلك إلى دائرة الطب العدلي في الموصل".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت قتل عدد من الإرهابيين، بقصف جوي نفذ أمس السبت، استهدف تجمعاً لهم في الحضر جنوب مدينة الموصل.