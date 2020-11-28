العثور على جثتي مزارعين نحرهما داعش وسقوط ثالث بتفجير شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين يوم السبت بسقوط ثلاثة ضحايا من المزارعين واصابة رابع بحادثين منفصلين في اطراف قضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مزارعا توفي بانفجار عبوة ناسفة على الية زراعة اثناء حرثه لارضه الزراعية غربي الشرقاط .

واكد المصدر نفسه العثور على جثتي اثنين من المزارعين تم نحرهما من قبل عناصر داعش في احد القرى الزراعية غربي الشرقاط بعد اختطافهما في وقت سابق منقبل التنظيم .

واضاف المصدر، ان عناصر داعش داهموا منزل المزاعيين واصابوا شخص ثالث من نفس القرية الزراعية بجروح بليغة.

وفي سياق متصل اكد مصدر محلي في قضاء الدور جنوب شرقي صلاح الدين ان عناصر داعش افرجوا عن اثنين من المزارعين بعد اسبوع من اختطافهم في منطقة "العيث" دون ان يكشف اي تفاصيل اخرى.

وتتعرض المناطق الزراعية والنائية في اطراف صلاح الدين لعمليات خطف مستمرة بسبب رفض الاهالي التعاون مع عناصر التنظيم او عمليات انتقامية من القرى والقصبات المتعاونة مع الاجهزة الامنية والاستخبارية.