بابل وكركوك .. العثور على جثتي فتاتين شقيقتين قُتلتا بطلق ناري ووفاة طفلين غرقا

شفق نيوز/ عثرت القوات الأمنية اليوم الخميس على جثتي فتاتين شقيقتين ملقاتين في أحد البساتين ناحية الحمزة الغربي جنوب محافظة بابل

وأبلغ مصدر في الشرطة المحلية وكالة شفق نيوز، بأن جثتي الفتاتين كانت عليهما آثار إطلاقات نارية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيق في الحادث لكشف ملابساته، كونه ما يزال غامضاً.

وفي حادث آخر غرق طفلان بمشروع ماء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني، إن الأهالي يحاولون انتشال جثة الطفلين، فيما ناشدوا بإيقاف ضخ المياه لمدينة كركوك لكي يتمكنوا من البحث عن جثة الطفلين اللذين غرقا في المشروع.