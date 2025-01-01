العثور على جثتي شاب وفتاة في بغداد.. ومصرع عشريني حرقاً بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء، بالعثور على جثتين أحداهما لذكر والأخرى لأنثى في العاصمة بغداد، فيما لقي شاب مصرعه حرقاً في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في أسفل جسر بغداد اليوسفية بالقرب من حي آسيا بمنطقة الدورة ببغداد".

وأوضح، أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاقات نارية بمنطقة الظهر، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي بغداد أيضاً، كشف المصدر عن "العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالقرب من فندق السدير ضمن منطقة البتاويين".

وبين المصدر، أن "جثمان الفتاة يخلو من أي شدة خارجية، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة".

أما في ديالى، فقد ذكر المصدر، أن "شاباً لقي مصرعه حرقاً أثناء تزويد مدفأة بالنفط في حي الغربية وسط قضاء الخالص غربي محافظة ديالى".