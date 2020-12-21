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العثور على جثتي رجلين اختطفا منذ اسبوع في نينوى

Category: أمـن

Date: 2020-12-21T12:27:46+0000
العثور على جثتي رجلين اختطفا منذ اسبوع في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاثنين، بأن قوة امنية عثرت على جثتي رجلين اختطفا منذ نحو اسبوع غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثتين لرجلين في اطراف  قضاء البعاج، (غربي محافظة نينوى)، وعليهما آثار عيارات نارية"، مبيناً أن "الضحيتين كانا قد اختطفا قبل نحو اسبوع".

ورجح المصدر، أن "يكون سبب مقتلهما بأنهما كانا على ارتباط بصورة غير مباشرة بتنظيم داعش".

وتحكم قوى امنية متعددة من الجيش والحشد الشعبي والعشائري، بالإضافة الى الشرطة المحلية، قبضتها على قضاء البعاج وناجية تل عبطة غربي نينوى.

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