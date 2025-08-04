العثور على جثتي امرأة ورجل منتحر في حادثين ببغداد

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على جثتي امرأة مجهولة الهوية وشخص منتحر في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة امرأة مجهولة الهوية مقيدة الأيدي وعليها آثار تعذيب على طريق الدورة-يوسفية شمال بغداد، مبينا أن الجثة تم رفعها ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

في سياق منفصل، أُبلغ عن انتحار شخص يدعى (ج ر) باستخدام طريقة الشنق بواسطة حبل معلق في سقف غرفته بمنطقة النهروان جنوب شرق بغداد، بحسب ذات المصدر.

وأكد المصدر أن التحقيقات فتحت لمعرفة أسباب الانتحار والظروف المحيطة به.