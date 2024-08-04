العثور على جثتي امرأة وابنتها مقتولتين داخل شقة في بغداد

شفق نيوز/ عثرت الشرطة العراقية، يوم الأحد، على جثتي امرأة وابنتها مقتولتين داخل شقة في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بـ"فتح تحقيق للكشف عن ملابسات العثور على الجثتين ضمن منطقة بوب الشام شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "الجثتين بدت عليهما آثار إطلاقات نارية"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، كشف مصدر ثانٍ، عن تفاصيل إضافية تتعلق بجثة الأم وابنتها، لافتاً إلى أن عملية القتل تمت بأسلوب الخنق لامرأة تولد 2002 وابنتها تولد 2020.

وأوضح المصدر، أن "شقيقات المجني عليها، اتهموا شخصاً لم تعرف صلة القرابة بينهم، بسبب مشكلات عائلية، تم القبض عليه وإيداعه التوقيف".