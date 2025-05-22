العثور على جثتي "ارهابيين" جراء الضربة الجوية العراقية شرق صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، نتائج الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 في سلسلة جبال "بلكانه" شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت العمليات في بيان اليوم، إن "قوة من قطعات قيادة عمليات شرق صلاح الدين اللواء الـ 88 ، وعناصر من مديرية الاستخبارات العسكرية، و جهد هندسي كبير خرجت لتفتيش مكان الضربة رغم وعورة المنطقة وطبيعتها الجغرافية وصعوبة وصول الآليات بمختلف أنواعها إليها".

وأضاف البيان أن "القوة عثرت على جثتين للإرهابيين حتى ساعة اعداد هذا البيان، كما عثرت على أسلحة ومواد لوجستية واجهزة موبايل ومبرزات جرمية"، مؤكدة أنه "مازالت عملية التفتيش والرصد الاستخباري مستمرة ضمن قاطع المسؤولية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية "ناجحة" استهدفت مضافة تابعة لتنظيم داعش في سلسلة جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة نُفذت بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبتخطيط وإشراف مباشر من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، حيث تمكنت طائرات F-16 التابعة لصقور القوة الجوية من دك المضافة الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل مجموعة من عناصر داعش كانوا داخل المضافة، فضلاً عن تدمير أسلحة واعتدة ومعدات ومواد لوجستية تابعة للتنظيم"، كما نشرت الخلية مقطع فيديو يظهر العملية.