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العثور على جثتين وإصابة طفلة بطلق ناري في ذي قار وبغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-31T11:22:11+0000
العثور على جثتين وإصابة طفلة بطلق ناري في ذي قار وبغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل حادثين امنيين بالمحافظة احدهما مقتل شاب بظروف غامضة، في وقت عثرت فيه قوة امنية على جثة رجل في بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات اصيبت بطلق ناري طائش في ساقها وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أنه " تم نقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وايضا في ذي قار عثرت قوة امنية على جثة شاب ثلاثيني أقصى جنوبي المحافظة.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية عثرت على جثة شاب ثلاثيني اثناء صيد السمك في اهوار قضاء الجبايش جنوبي محافظة"، مشيراً إلى ان" حادث القتل لصياد السمك وقع بظروف غامضة، حيث فتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي بغداد، ابلغ مصدر آخر بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل كبير بالسن مقتول بطلق ناري ضمن قطاع ٢١ في مدينة الصدر.

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