العثور على جثتين مدفونتين بمنزل بقرية في سنجار

شفق نيوز/ عثر أهالي قرية سيبا شيخ خدرا جنوب غربي سنجار، يوم السبت، على رفات شخصين اثناء اعمال حفريات داخل منزل هناك.

وقال خوديدا جوقي مدير ناحية سنوني بقضاء سنجار لوكالة شفق نيوز؛ ان اهالي مجمع سيبا شيخ خدرا للايزيديين التابعة لناحية القحطانية بقضاء البعاج، عثروا على رفات جثتين داخل منزل يعتقد أنهما من ضحايا تنظيم داعش عام 2014.

واوضح جوقي؛ ان اهالي المجمع ينتظرون فريقا فنيا مختصا بالبحث عن ضحايا ايزديين في مقابر جماعية بسنجار لنقل الرفاة وتحليلها وتحديد هوية الضحيتين.

يذكر أن تنظيم داعش قتل الاف الايزيديين خلال اجتياحه لمناطق الايزديين في حدود قضائي سنجار والبعاج شمال غربي محافظة نينوى عام 2014.