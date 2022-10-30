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العثور على جثة وسط بغداد وانتحار شاب بمبيد قاتل في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-10-30T19:11:37+0000
العثور على جثة وسط بغداد وانتحار شاب بمبيد قاتل في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على جثة تعود لرجل وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تعود لرجل طاعن بالسن، في ساحة الطيران وسط بغداد، ولا توجد عليه آثار شدة خارجية.

ولفت إلى أن المعلومات تشير إلى أن الوفاة طبيعية، كما أن الحديث عن تعرضه للقتل من قبل مسلحين غير صحيح.

وعلى صعيد أخر، افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بانتحار شاب جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الشاب في العشرين من عمره أقدم على الانتحار داخل منزله بناحية العباسية جنوبي المحافظة، فيما نجت شقيقته البالغة من العمر 15 عاماً بعد محاولتها الانتحار، لكن وضعها الصحي حرج للغاية".

وبين، ان "الشقيقين استخدما مبيداً زراعياً قاتلاً في عملية الانتحار"، والاجهزة الامنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته.

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