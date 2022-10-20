العثور على جثة وتحرير مختطفة واصابة 9 اشخاص بحادث سير بثلاث محافظات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم الخميس، بالعثور على جثة شاب مقتول وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب عشريني العمر مقتول رميا بالرصاص قرب جرف نهر دجلة بمنطقة حي الحوراء وسط مدينة الكوت مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القوة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي محافظة صلاح الدين تمكنت الاستخبارات العسكرية من تحرير فتاة مختطفة والقاء القبض على خاطفها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات صلاح الدين وبمشاركة استخبارات وقوة من القيادة تم نصب كمين محكم في منطقة القادسية تكريت وعلى اثره تم تحرير مختطفة تولد 2005 ، حيث تم استدراج الخاطف والقي القبض عليه، اذ جرى تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً.

واما في ذي قار، سجلت الأجهزة الامنية حادث سير بين 3 عجلات على الطريق العام شمالي المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بان " حادث سير وقع بين 3 عجلات على الطريق العام الرابط بين ذي قار والشطرة شمالي المحافظة، وأدى لاصابة 9 اشخاص بعضهم بحالات خطرة ".

واضاف، ان "الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف نقلت المصابين لاقرب مشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".