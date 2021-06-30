العثور على جثة واعتقال "إرهابي" وضبط متفجرات في 3 محافظات

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي وخلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة واعتقال "إرهابي" وضبط عبوات وأحزمة ناسفة في ذي قار وبغداد وبابل.

وقال المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز، إن "سائق عجلة صالون، وأثناء دخوله للناصرية من جهة البوابة الشمالية، قام بدهس جثة شاب مقتول طعنا بالسكاكين، حيث كانت جثته مرمية على الطريق العام".

وبين المصدر، أن "سائق العجلة قام بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي تطور منفصل، قالت خلية الاعلام الامني في بيان، إن "قوة من اللواء (25) في فرقة المشاة السابعة عشرة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في منطقة المحمودية جنوبي بغداد".

وأشارت إلى "تمكن قوة مشتركة من اللواء الرابع في الفرقة الأولى شرطة اتحادية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد من القبض على أحد المتاجرين والمروجين للمخدرات، وضبط بحوزته ثلاثة أكياس من مادة الكريستال المخدرة، واجهزة توزيع وتعاطي، وسلاح غير مرخص في منطقة الرشاد جنوب شرقي بغداد".

كما أفادت الخلية "بتمكن هندسة عمليات بغداد من تفكيك ورفع مقذوف غير منفلق في مكب للنفايات في منطقة النصر والسلام غربي بغداد، إضافة إلى تمكن المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على متهمين بترويج المخدرات، وضبط أجهزة تعاطي وأسلحة غير مرخصة، فضلاً عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة وترويج المخدرات، في الكرادة والحرية، وسبعة متهمين آخرين وفق مواد قانونية مختلفة".

وقالت الخلية في بيان منفصل، إنه "من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط وكر للارهابيين والعثور على كدس عتاد بداخل مزرعة تعود لاحد الارهابيين الهاربين يحتوي ٦ عبوات ناسفة و٣ احزمة ناسفة وقنابر هاون ومتفجرات اخرى وكتب تحرض على التطرف".

وأضافت أن "هذا الوكر يعد منطلقا لعملياتهم الإرهابية، إذ تم رفع المواد المضبوطة أصولياً من قبل الاجهزة المختصة".