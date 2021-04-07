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العثور على جثة نجل ضابط شرطة بعد أيام من اختفائه في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T16:28:37+0000
العثور على جثة نجل ضابط شرطة بعد أيام من اختفائه في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة طالب فقد قبل ثلاثة ايام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية عثرت على جثة طالب بكلية الصيدلة يبلغ من العمر 20 عاما في نهر الفرات وسط قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، كان قد اختفى قبل ثلاثة ايام، بعد مشكلة عائلية مع ذويه داخل منزلهم فخرج غاضبا ولم يعرفوا مصيره".

وأشار إلى أن "الطالب هو ابن لعميد في شرطة محافظة ذي قار"، مضيفا انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وبيان فيما اذا كانت هناك جريمة من عدمها".

وخلال الشهرين الجاري والماضي، تم تسجيل العديد من حالات الاختفاء لمواطنين من كلا الجنسين في عدة محافظات عراقية، ليتم العثور عليهم بعد أيام جثثأً هامدة، بعضهم تم قتلهم فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصير الآخرين وما إذا كانوا قد قتلوا أم انتحروا.

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