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العثور على جثة موظف غريق.. وحالة انتحار جديدة في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-04-13T18:16:48+0000
العثور على جثة موظف غريق.. وحالة انتحار جديدة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة موظف بوزارة التربية، فيما تم تسجيل حالة انتحار جديدة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، "عثر على جثة احد مواطن يبلغ من العمر 23 عاما في منطقة البو سعد في قضاء الشطرة شمالي المحافظة نتيجة غرقه بأحد انهر المنطقة"، لافتا إلى أن "الضحية يعمل موظفا في مديرية تربية المحافظة".

وفي تطور منفصل، قال المصدر إنه "تم تسجيل حالة انتحار جديدة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية، عندما القى الشاب (ف. ح) البالغ من العمر 19 عاما بنفسه من جسر الرفاعي الكبير".

وأضاف أن "أسباب انتحار الشاب تعود لمعاناته من أمراض نفسية، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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