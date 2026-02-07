مقتل منتسب على يد نجله جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء السبت، بالعثور على جثة منتسب أمني مقتول رمياً بالرصاص داخل منزله في محافظة ذي قار، في حين تم اعتقال ابن المجني عليه بتهمة قتل والده.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية كانت تشير إلى أن الحادث انتحار، حيث عُثر على سلاح الجريمة بجانب جثة المنتسب الأمني".

وطوّقت القوات الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي مع فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته، وفقاً للمصدر.

وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات توصّلت إلى الاشتباه بأن الحادثة جريمة قتل، حيث لم تتأخر القوات الأمنية في اعتقال ابن المجنى عليه، بتهمة قتل والده رمياً بالرصاص.

وأوضح المصدر، أن "المجني عليه منسب للعمل في مكتب وزير الداخلية / قسم الشكاوى".