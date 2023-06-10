العثور على جثة منتسب في وزارة الدفاع مرمية باحدى الساحات شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بالعثور على جثة منتسب في وزارة الدفاع العراقية مرمية باحدى الساحات شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية عثرت على جثة منتسب في وزارة الدفاع مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة السريدات شمالي العاصمة بغداد".

واوضح ان "الجثة بدت عليها اثار اصابات عديدة في منطقة الرأس"، مشيراً الى "العثور على حقيبة بالقرب من الجثة بداخلها ملابس مدنية وعسكرية".

ولفت الى ان "الأجهزة الامنية الآن بصدد متابعة كاميرات المراقبة في محاولة للتعرف على ملابسات الحادث".