العثور على جثة مقطوعة الرأس في ميسان.. ومقتل شخص طعناً بكلار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بان قوة أمنية عثرت على مجهولة الهوية جنوبي المحافظة، فيما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بمقتل شخص طعناً في قضاء كلار بإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة الهوية ومقطوعة الرأس ومتفسخة قرب الجسر الهندي على جرف النهر بقضاء المجر الكبير جنوبي المحافظة".

وبين المصدر، أن "الجثة تعود بملامحها لجسد كبير في العمر، وقد مثل بها أثناء القتل وقطع الرأس"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية نقلتها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي تطور منفصل، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بمقتل مواطن يبلغ من العمر ٢٤ عاما في قضاء كلار نتيجة لشجار بالسكاكين.

ولم يتضح مزيد من التفاصيل على الفور.