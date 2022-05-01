العثور على جثة مقطوعة الرأس شمالي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بالعثور على جثة مقطوعة الرأس تعود لرجل شمالي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصين قاما اللية الماضية على اختطاف المدعو (ح، ع، ك) من مواليد العام 1989 من بين قريتي "زردك"، و"بيباني" ضمن الحدود الادارية لناحية "بردي" شمالي كركوك.

وأضاف أنه تم العثور على جثة الضحية قبل ظهر اليوم مقطوعة الرأس.

هذا ولم يؤكد المصدر إذا كان الحادث جنائياً أمام ارهابياً غير أن سكان وشهود عيان في المنطقة قالوا إن الذين قاموا باختطاف الضحية شخصين ينتميان لمسلحي تنظيم داعش.