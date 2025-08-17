العثور على جثة "معذبة" بصلاح الدين واعتقال مطلق نار عشوائي ببغداد (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين/ بغداد

أفاد مصدر طبي في صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، بالعثور على جثة شخص مقتول وعليها آثار تعذيب في قضاء بيجي شمالي المحافظة، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على شخص أطلق النار بشكل عشوائي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تعود لشخص مجهول الهوية، وقد وُجدت مرمية في أحد المناطق النائية من القضاء، مبيناً أن "آثار التعذيب بدت واضحة على جسد الضحية".

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة والجهة التي تقف وراءها.

وفي السياق الأمني، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، الأحد، القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يطلق العيارات النارية من على دراجة نارية في الشارع العام، حيث تم رصده من قبل مفارز قسم شرطة الصدر الثالث وإلقاء القبض عليه.