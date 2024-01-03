العثور على جثة مختطف في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة شاب في احدى قارعات الطرق شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاجهزة الامنية عثرت على جثة شاب يُقدر عمره 25 سنة على جانب الطريق الرابط بين قرية "سيسبانة" وقرية بيت "ذعذاع" ضمن ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة).

وبين المصدر أن الجثة عليها آثار كدمات و تعود لمواطن اختطف قبل يومين من قبل سيارات مجهولة في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة.

واشار الى ان مفرزة الادلة الجنائية اتخذت الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي، مشيرا الى ان التحقيق جاري لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.