العثور على جثة مجهولة ووفاة عامل نظافة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدران في محافظة ديالى اليوم الأربعاء بالعثور على جثة مجهولة لم تُحدد هويتها ومصرع عامل نظافة بحادث مروري في قضاء الخالص شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات من الشرطة عثرت على جثة مشنوقة وموضوعة داخل كيس كبير قرب أحدى قنوات البزل في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وأكد المصدر أن قوات الأمن نقلت الجثة الى الطب العدلي لكشف هوية الضحية وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن ديالى ودعت ملف الجثث المجهولة منذ انتهاء حقبة العنف الطائفي العام 2008 بعد تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم القاعدة آنذاك.

وفي حادث آخر أفاد مصدر طبي بوفاة عامل نظافة جراء حادث مروري على طريق الخالص- كركوك.

واضاف المصدر "ان عامل النظافة توفي بعد نقله للمستشفى متأثرا بإصابته".