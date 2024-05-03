العثور على جثة مجهولة الهوية في متنزه القناة شرقي بغداد

شفق نيوز/ عثرت دورية للشرطة يوم الجمعة، على جثة موضوعة في غرفة ضمن متنزه القناة شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن دورية للشرطة تلقت بلاغا بوجود جثة مجهولة الهوية ضمن قاطع منطقة بغداد الجديدة سريع القناة قرب المشروع داخل أحد غرف الحديقة.

وأضاف المصدر؛ أنه بعد الفحص الأولي لحالة الجثة تبين وفاة شخص يبلغ من العمر 28 سنة تقريبا يرتدي بنطالاً أسود اللون.

وأشار المصدر؛ إلى هناك دلائل تشير إلى أن الوفاة تبدو غير طبيعية كون تي شيرت المتوفي ممزق من الامام وبانتظار خبير الأدلة الجنائية، لافتا إلى مركز شرطة بغداد الجديدة تبنى التحقيق في ملابسات الجريمة.