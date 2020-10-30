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العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد
Category: أمـن
Date: 2020-10-30T19:38:49+0000
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بعثور قوة أمنية على جثة مجهولة الهوية ضمن منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمنطقة الصدر".
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