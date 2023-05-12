العثور على جثة "متفسخة" وإصابة عامل أجنبي بانفجار اسطوانة غاز في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، العثور على جثة "متفسخة" وإصابة عامل أجنبي بانفجار اسطوانة غاز في منطقة حادثين منفصلين ببغداد وأربيل.

وأبلغ مصدر في بغداد وكالة شفق نيوز، أنه "تم العثور على جثة متفسخة مجهولة الهوية تعود لشاب يتراوح عمره 17 سنة ضمن منطقة العلوية رسل زراعي بمنطقة الزعفرانية جنوبي بغداد".

في السياق، أفاد مصدر ثانٍ بإصابة شخص يحمل جنسية أجنبية جراء انفجار قنينة غاز في إحدى أحياء مدينة أربيل. ‏

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع قبل قليل في منطقة (ئەندازیاران) وسط مدينة أربيل حيث انفجرت قنينة الغاز في أحد المنازل التي تسكنها عائلة عربية من بغداد".

‏وأضاف المصدر ان "الانفجار ادى إلى اصابة عامل بنغالي الجنسية كان يعمل في المنزل بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى".