العثور على جثة "متفسخة" وغرق صبي في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة وغرق صبي في محافظتي ذي قار وديالى.

وقال مصدر في ذي قار لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة متفسخة تعود إلى امرأة مجهولة الهوية في قضاء الناصرية/ ناحية اور (السديناوية) قرب النهر الحلو (السيفونة)"، مشيراً الى انه "لا يمكن التعرف عليها من ناحية الشكل والملابس لكونها متفسخة بالكاملة".

ولفت المصدر الى ان "نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي ديالى، تعرض صبي للغرق شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "صبيا يبلغ من العمر 13 عاما غرق في جدول (التحويلة) في أطراف قضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف أن "جثة الطفل تم انتشالها ونقلها إلى الطب العدلي".

وتشهد ديالى خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.