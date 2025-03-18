العثور على جثة متفسخة في مياه آسنة غرب البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة مجهولة الهوية متفسخة بالكامل في منطقة الشعيبة بقضاء الزبير، غربي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة مجهولة داخل مياه آسنة قرب جسر حمار مشرف، مشيراً إلى أن فرق الأدلة الجنائية أجرت كشفاً موقعياً وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.

وأضاف أن الجثة في حالة تحلل متقدمة مما حال دون تحديد هوية الجثة أو جنسها، حيث يُرجح أن الوفاة حدثت قبل مدة تتراوح بين 10 أشهر إلى سنة، وفق التقديرات الأولية للأدلة الجنائية.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع ضمن مسؤولية قسم شرطة الزبير وفوج طوارئ البصرة الخامس، فيما تولت شعبة إجرام الزبير التحقيق في القضية.