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العثور على جثة متفسخة في كركوك.. وانتشال غريق في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-06-14T18:39:26+0000
العثور على جثة متفسخة في كركوك.. وانتشال غريق في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وبيان للشرطة بالعثور على جثة متفسخة مجهولة الهوية وانتشال جثة غريق، يوم الاثنين، في محافظتي كركوك وذي قار.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات شرطة نجدة كركوك عثرت على جثة تحت جسر خبات على مقربة من قلعة كركوك وسط المدينة".

وأضاف، أن "الجثة كانت متفسخة بالكامل ولم يتسن التعرف على ملامحها"، مرجحاً مرور الكثير من الوقت على وجود الجثة في المكان.

وفي ذي قار، قالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انتشال جثة المواطن ( م س.غ ) تولد 2004 قرب جسر الدوب بعد غرقه، حيث تم  التعرف عليه عند العثور على هويته الوطنية". 

وأشارت إلى "تسليم الجثة الى مركز شرطة الثورة".

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