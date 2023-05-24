العثور على جثة متفسخة داخل مجاري الصرف الصحي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بالعثور على جثة فتاة داخل مجاري الصرف الصحي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية عثرت، صباح اليوم، على جثة متفسخة موضوعة داخل فتحة مجاري تصريف مياه الصرف الصحي (منهولة) ضمن قضاء الحسينية شمالي بغداد.

وبين المصدر، أن الجثة تعود الى فتاة لا يمكن تحديد عمرها، نتيجة اختفاء ملامحها، مشيراً إلى رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض تحديد أسباب الوفاة ومعرفة هويتها.