العثور على جثة كابتن بحري سوري في ميناء أم قصر جنوبي العراق

شفق نيوز/ عثرت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، على جثة كابتن بحري يحمل الجنسية السورية داخل باخرة أفريقية راسية في ميناء أم قصر في البصرة جنوبي العراق.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الجثة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي بحضور خبير الأدلة الجنائية، بهدف تحديد أسباب الوفاة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

من جهتها، أعلنت قيادة شرطة البصرة، وفاة المدعو خليل عبد القادر عثمان (مواليد 1964) وهو كابتن بحري يعمل على متن الباخرة الأفريقية "الحسين" الراسية في ميناء أم قصر.

وأوضحت القيادة في بيان أن الكابتن، وهو سوري الجنسية ووالدته تُدعى لمياء، تم العثور عليه متوفياً داخل الباخرة، فيما لم تُحدد أسباب الوفاة حتى الآن.

وأضاف البيان أنه تم إرسال الجثة إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، مؤكداً أن الإجراءات تمت بإشراف المقدم مصطفى ظافر فيصل من قسم شرطة الموانئ، وضمن مسؤولية قيادة القوة البحرية.

وأشار البيان إلى أن الموقع تم توثيقه بالإحداثيات (38R QU 82808 27821) لإكمال التحقيقات.